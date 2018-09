Kultuurikatlas avati näitus toetuste teel edenenud maaelust

Krista Habakukk, Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige, kutsus näituse avamisel viibinuid üheskoos looma tegude festivalil: „Eesti 100 ei lõpe ära selle aastaga. Võiksime teha ära ühe tegude festivali, võttes ette kõik teenused ja aspektid, mis täna maainimestele olulised on. Kuidas teha nii, et inimesed leiaksid uuesti tee maale, et seal elada, oma lapsi kasvatada ja oma töökohad sinna luua? Kõik näitusel esitatud tegevused võiksid olla inspiratsiooniks ja näidata, et see elu, mida maal elame, on täisväärtuslik, ning anda suuna, kuhu tahame jõuda, kui Eesti saab 200. Teeme ära!"

Põllumajandusuuringute Keskus on maaelu võrgustikutöö raames kogunud häid näiteid Eesti põllumajanduse ja maaelu toetamise kohta. Nende eesmärk on näidata avalikkusele, mida Eesti maaelu arengukava toetuste abil Eestis on ära tehtud. Kogutud näidete põhjal valmis näitus „100 maaelu toetamise näidet“, mille seas on nii investeeringu-, arendus-, koolitus- kui ka koostööprojekte, kuid samas ka keskkonnaga seotud või muid tegevusi, mis on saanud Eesti maaelu arengukava raames toetust perioodil 2007–2013 või 2014–2020. Väga palju on esindatud Leaderi meetmest toetust saanud projektinäiteid.