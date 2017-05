Kultuuripreemia laureaadid protesteerivad Keila sundliitmise vastu

Põhjendamatu sundliitmise vastu seisva Keila linna kultuuripreemia laureaadid saatsid peaminister Jüri Ratasele pöördumise, milles kutsuvad teda seisma näoga rahva poole. Kirjale on alla kirjutanud 39 laureaati.

Allakirjutanute seas on laulu- ja tantsupeo üldjuhte, aasta arst, aasta ema, tuntud ajaloolasi ja teisi nimekaid linnakodanikke, kelle tegevust Keila linn on aastate jooksul kultuuripreemiaga hinnanud.

Pöördumise ühe eestvedaja Anneli Pärlini sõnul, keda on tunnustatud laste-, noorte- ja peresõbraliku linna maine kujundamise eest, loodavad nad ennekõike peaministri Keilas öeldud sõnadele: “Kõik on teie kätes.”

“Rahvaküsitlusest võttis osa väga suur osa linnarahvast ning tulemus oli üheselt selge. Nüüd vaatavad need 97% sundliitmisele ei-öelnud Keila elanikku peaministrile otsa. Tegelikult kogu valitsusele, sest haldusreform on nii laiapõhjaline muutus, mis puudutab kõikide ministrite haldusalasid,” ütles Pärlin.

Pöördumise kohaselt loodavad allakirjutanud, et kaasava valitsemise eestkõnelejana on peaministril sellise ülekaaluka vastuseisu näol otsustamiseks oluline sisend olemas. "Me väga loodame, et seisate näoga rahva poole ja ei langeta otsuseid kabinetivaikuses. 2018. a tähistame EV 100. sünnipäeva, samal aastal tahab Keila elanikkond tähistada oma linna 80. sünnipäeva,” seisab dokumendis.

Kultuuritegelaste hinnangul ei paranda planeeritav muudatus kohapealsete teenuste kättesaadavust, ei arvesta kohalike elanike soove, vähendab kogukonna sidusust ja ei ole kohane heale poliitikakujundamisele ning demokraatlikule avatud valitsemisega riigile.

“Keila elanikena oleme tunnistajaks linna jätkusuutlikule ja tasakaalustatud arengule, kohaliku võimu ja elanike vahelisele koostööle, Keila linn on kokkuhoidev ühtne kogukond. Igakülgselt läbimõtlemata ja sundliitmise tagajärgi arvestamata on vastutustundetu ühe arenguvõimelisema Eesti väikelinna iseseisva arengu katkestamine,” seisab täna Stenbocki majja saadetud pöördumises.

Keila linna kultuuripreemiat antakse välja alates 1997. aastast isikule või isikute rühmale viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste või kestvamate teenete eest, millega on elavdatud Keila kultuurielu või austatud linna nime. Keila linn on andnud preemia 54 inimesele. Pöördumine kannab 39 laureaadi allkirja ning puuduvad praktiliselt ainult nende allkirjad, kes on meie hulgast lahkunud (8) või kolinud tänaseks Keilast mujale.