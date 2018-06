Kümme lätlast ujuvad 40 tunniga üle Riia lahe ning väisavad ka Ruhnu saart

Lätlased valmistuvad juuni lõpus teateujumise vormis Riia lahte ületama, alustades Kura poolsaare põhjatipust Kolka ninast, joostes lipuga Ruhnu saare ühest otsast teise ning lõpetades umbes 40 tunni pärast Heinastes ehk Ainažis.

Katsumuse võtavad ette elukutselised vetelpäästjad, sportlased ning Läti kaitseväe sõdurid. Idee autor on triatloniga tegelev Ingus Siliņš, kes proovis viie aasta eest üksinda Kolka ninast Ruhnu ujuda.

„Ideed olen mõlgutanud juba alates 2011. aastast. Saab olema külm ja raske,“ sõnas mees viie aasta eest, kui oli 38 kilomeetri ujumiseks pealehakkamist täis. Halva ilma tõttu ta toona Ruhnuni ei jõudnud, kuid kohe pärast seda tekkis tal uus kavatsus, kirjutab Läti Rahvusringhääling.

Nimelt otsustasid nad koos mõttekaaslastega ujuda vahetustega üle Riia lahe. Siliņš ütleb, et algul nad ei teadnudki, et vahemaa on sada, täpsemalt 104 kilomeetrit. Kui tõsiasi selgus, otsustati ettevõtmine pühendada oma riigi sajandale juubelile.

Ujumismarsruudile jääb ka Ruhnu saar. Foto: 100gades peldējums Facebook

„Peaasi, et ilm oleks vähegi normaalne,“ ütleb Siliņš, kelle sõnul jookseb üks ujujatest Läti lipuga tee peale jääva Ruhnu saare ühest otsast teise. „Ja siis ujume edasi.“

Kolm naist, seitse meest