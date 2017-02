Öised miinuskraadid muutsid eile hommikul liiklemise keeruliseks, sest kõikjal varitses jää, mis paljud jalakäijad ka traumapunkti saatis. Hommikul kella poole 11 ajal oli Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise ­meditsiini osakonnas ligi 30 inimest, kellest vähemalt pooled olid seal kukkumisel saadud trauma tõttu.

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul sõidavad nad välja iga viie minuti tagant. Kas ilm on kuidagi väljakutsete arvu suurendanud, Adlas öelda ei oska.

"Et keegi oleks mulle ette kandnud, et ressurss oleks üle koormatud või otsa saanud, s­eda pole juhtunud," selgitab Adlas, et päev on olnud sama töine nagu iga teinegi. Peaarsti sõnul on tavaliselt selleks ajaks olnud veebruaris ligi 300 väljakutset, millest 90 on kukkumised.

