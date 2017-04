Kunagise rebaseksvatuse asukohale tuleb pelletitehas

Kaks ettevõtlikku hiidlast rajavad Hiiumaal kunagise Paluküla rebasekasvatuse asukohale pelletitehast, samasse piirkonda on kerkimas veel kaks ettevõtet.

Üks tehase rajajatest, Rasmus Põial ütles, et mõte elavdada saare puiduturgu ja hakata puitu ka kohapeal väärindama, tekkis paar aastat tagasi.

Alguse sai see tööpakkumisest hakata selliseid tehaseid valmistama kui “võtmed kätte” lahendust. Mõte arenes aga kiirelt edasi ning tekkis soov rajada selline tehas ka Hiiumaale. Koostöös OÜga Procon on idee suudetud ellu viia ja n-ö pilootprojektina ehitatud OÜ Hiiu Graanul tehas on praktiliselt valmis. Ettevalmistustöid alustati mullu juunis, oktoobris käis hakkelao ehitus, esimesed seadmed, kuivati jms jõudsid kohale novembris.

Investeeringu kogumaht koos eeltöödega jääb 2,7 miljoni euro kanti. Tehase tootjapoolne nimivõimsus on 18 000–22 000 tonni pelleteid aastas. Omanikud on tulenevalt tootmisprotsessist arvestanud tootmisvõimsuseks 2,5 tonni tunnis ja 8000 töötundi aastas ehk 20 000 tonni aastas. Valdavalt läheb kogu tehase toodang ekspordiks ja graanulid kavatsetakse viia puistematerjalina laevadega üle mere. Sellest, millised on veel kaks ettevõtet, mis Rebasemäel tööle hakkavad, saab lugeda Hiiu Lehest.