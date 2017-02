Saaremaa kunstiklubi galeriipood, mis siiani on tegutsenud Ferrumi kaubamaja teisel korrusel, lõpetab peatselt tegevuse.

“Läksime pooleks aastaks, aga jäime viieks ja oleme nii tänulikud Ferrumi peremeestele,” ütles Saaremaa kunstiklubi juhatuse liige Anne Olop Saarte Häälele. Ferrumi kunstigaleriis on üleval ja müügil Saaremaa kunstiklubi liikmete maalid, ehted, graafika ja muud taiesed. Lõpumüük kestab 23. veebruarini.

OÜ Saare Kinnisvara juhatuse liige Toomas Tarus ütles, et Ferrumi teisele korrusele tuleb kingapood ja kõigi eelduste kohaselt avatakse see märtsi keskpaigas. “Kunstiklubiga oli väga mõnus koostöö, toredad inimesed,” lausus ta ja lisas, et kunst iseenesest sobis sellesse ruumi.