KURB FOTO | Ida-Virumaal jäi ilves rongi alla

Möödunud nädalal juhtus Ida-Virumaal kummaline õnnetus, kui nii võib öelda - rongi alla jäi ilves.

Eesti Jahimeeste Seltsi Facebooki lehel avaldatud fotolt on näha, et rong on ilvese "üsna puhtalt" dekapiteerinud ehk teisisõnu tal pea otsast maha lõiganud.

Kuidas niisugune asi küll juhtuda sai?

"Asi on lihtne. Ilves küll kardab inimest kui vaenlast, aga on harjunud metsas liikuva rasketehnikaga, kes teda otseselt ei torgi. Seega ta ei karda suuri mürisevaid masinaid ja toimetab tihti nende läheduses. Teiseks loomad ei oska üldiselt arvestada kiirustega, mis on üle 50km/h, nii et see surm võis olla mitme asja halb kokkulangevus," kommenteerib sealsamas üks loodust ja loomi tundev inimene ning lisab, et inimese tahtliku sekkumise selle surma puhul võiks välistada.

Ilves valiti Eesti looduskaitse seltsi poolt 2018. aasta aasta loomaks, selleks puhuks seati Elistvere lomaparki üles ööpäevast ülekannet edastav videokaamera.

Kaamera on paigutatud ilvese aedikusse vaatega puuderühma suunas, kus loomad armastavad istuda ja kõndida. Et kaamera näitab pilti ka öösel, tasub ülekannet vaadata just hilistel tundidel, sest tegu on ju öösel aktiivsete loomadega.