Kureoja laieneva sigala läga võib ohustada nii kohalikku põhjavett kui kalakasvandust

Saduküla rahvale Jõgevamaal teeb muret OÜ Markilole kuuluva Kureoja sigala laienemisel tekkida võiv mõju kohalikule keskkonnale, kuna kohalikel pole muuhulgas selge, kuhu sigalast tulev vedelsõnnik laotatakse.

Keskkonnamõju hindamise avalikul arutelul võtsid sõna nii kohalikud, kes mures peamiselt kaevuvee pärast, ning kohaliku kalakasvanduse esindaja, kes juba praegu on jões voolava vee kvaliteedis muutusi täheldanud, kirjutab Vooremaa.

Kalatalu Härjanurmes on jälginud kasvandusse siseneva jõe vee kvaliteeti koos Taani spetsialistidega nii suvel kui ka sügisel. “Päevas võib lühikese aja jooksul pH kõikuda 0,5 ühikut, mis on suure vooluhulgaga jõe jaoks üldiselt väga huvitav avastus. Taani spetsialistid, kes hindavad jõgesid igal pool Euroopas, ütlesid, et näevad taolist kiiret kõikumist esimest korda. Nende järeldus oli, et see on väga tõenäoliselt inimtegevuse poolt põhjustatud,” tõdes Härjanurme kalatalu noorperemees Martin Liiv.

Sigala keskkonnamõju hindas Estonian, Latvian, Lithuanian Environment OÜ, kes järeldab, et Kureoja sigalas kavandatava tegevuse rakendumisel ei kaasne eeldatavalt tegevust välistavat negatiiset mõju ümbritseva keskkonna seisundile, sealhulgas inimese tervisele ning heaolule. Aruande järgi ei ületa tootmismaht eeldatavalt keskkonna taluvusvõimet.

