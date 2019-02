Kuressaare jõulukuusk pannakse pudelisse

Tooniku tegemiseks läheb käiku enamik 50-aastase Laadjala kandist pärit kuuse kõrgemal kui meeter-paar paiknevatest okstest.

Lahhentagge tegevjuht Maarit Pöör rääkis, et oksad pestakse, purustatakse ja külmutatakse. Kontrollimaks, et kuusk ei ole linnakeskmes seistes saastunud, tehti ka vajalikud proovid, mis kinnitasid, et puu on puhas.

“Meil on siiski tegemist tõeliselt rohelise saarega ja kui võtta arvesse, et sellel talvel ei tossutanud jõulukuuse lähistel ka autod, siis on see kuusk tegelikult puhtam kui paljudes mandri metsades kasvavad puud,” ütles Pöör Saarte Häälele.