Kuressaare linna rajatakse riigigümnaasium

Täna allkirjastavad minister Mailis Reps ja Kuressaare linnapea Madis Kallas Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt alustavad pooled läbirääkimisi riigigümnaasiumi asutamiseks Kuressaare linna.

Saare maakond on viimane maakond, kus tänaseni ei oldud riigigümnaasiumi rajamises kokku lepitud.

„Haridus- ja teadusministeeriumil on seadusest tulenev kohustus käivitada igas maakonnas riigigümnaasium. Mul on väga hea meel, et riigi valmisolekule on nüüd lisandunud ka Kuressaare linna tahe ja täna sõlmitava lepinguga väljendame mõlemapoolset soovi riigigümnaasium asutada,“ sõnas minister Mailis Reps.

Läbirääkimiste käigus selgitatakse välja õppehoone asukoht ja ehituse maht, õppekohtade vajadus, samuti kehalise kasvatuse ja spordiga tegelemise võimalused. Seejärel sõlmivad pooled üksikasjaliku kokkuleppe, milles määratletakse õppehoone asukoht, õppekohtade arv ja riigigümnaasiumi tegevuse alustamise ajakava.

2016/2017. õppeaastal õpib Saare maakonnas statsionaarses õppes 539 gümnasisti, neist 478 Kuressaares. Loodav riigigümnaasium on mõeldud nii Kuressaare linna kui kogu Saare maakonna õpilastele.

Riigigümnaasiumide missiooniks on mitmekesiste valikuvõimalustega gümnaasiumihariduse pakkumine kõikjal Eestis. Kõiki riigigümnaasiume seob ühine kvaliteedilepe, kus on kirjas ootused õpilastele, õpetajatele ja koolijuhtidele. Riigigümnaasiumide õppekeskkond on kohandatud spetsiaalselt gümnaasiumile ning arvestatud on paindlike ja innovaatiliste õpetamisvormidega.

Riigigümnaasiumide rajamist rahastatakse riigieelarvelistest ja Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest.