Kuressaare Mooni Säästumarket müüs möödunud nädalal plokkide kaupa aegunud õlut, mis kliendil kõhu lahti võttis.

Meie Maa toimetuses käinud klient rääkis, kuidas ta käis läinud reedel Mooni Säästumarketis, kus toimus tühjendusmüük. “Algul ostsin kaks kuuest plokki õlut. Pärast käisin samast poest muid asju toomas ja ostsin veel kaks plokki,” ütles saarlane.

Nii palju purke ostis ta seetõttu, et hind oli poes seoses tühjendusmüügiga tavahinnast 40 protsenti soodsam. Mingit märget selle kohta, et õlu oleks realiseerimisaja ületanud, saarlase kinnitusel poes ei olnud.

“Õlut juues tundsin selle imelikku maitset. Teisipäeval viimasest purgist võttes tundus õlu täiesti hapu. Seda ei kannatanud isegi mitte juua,” kirus saarlane.

Alles siis vaatas klient purkide alla, et kindlaks teha õlle realiseerimisaja kehtivus. Kõigil tema poolt Mooni Säästumarketist ostetud purkide põhja all on märgitud numbriks 171216 ehk parim enne sai läbi möödunud aasta 17. detsembril.

Rimi Eesti Food AS kommunikatsioonispetsialisti Katrin Batsi sõnul toimus Mooni Säästumarketis lõpumüük ning ilmselt jäi teenindajatel märkamata, et selle purgiõlle säilivusaeg oli möödas. “Tavaliselt sellised tooted eemaldatakse müügist. Siiras vabandus kliendi ees. Mõistagi oleme valmis kliendile õlle eest raha tagastama,” lubas Bats.