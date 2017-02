Kuressaares Mooni tänaval suletud Säästumarketi kinnistu eest on Saarte Hääle toimetusele teadaolevalt pakutud 630 000 eurot.

Ligi 4000 ruutmeetri suuruse ärikinnistu omanik Rimi Eesti Food AS neile tehtud hinnapakkumiste suurust kommenteerida ei saanud. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Katrin Bats sõnas aga, et praeguseks laekunud pakkumised on neile igati meelepärased.

Batsi sõnul on nad otsustanud Mooni tänava kinnistu müüki panna, kuna seal asunud Säästumarket on suletud ja uue rajamist nad Kuressaarde ei plaani. Kihelkonna mnt Säästumarketist saab lähiajal Rimi.