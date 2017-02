Kuressaare linn on sulgemas Saaremaa ühisgümnaasiumi 40 aastat tegutsenud õpilaskodu, ilma et sealsetel asukatel oleks tuleviku osas kindlust.

“Ma ei kujuta ette, mis järgmisel aastal saama hakkab,” olid Saaremaa ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilased Emilia Rozenkron ja Marie-Elis Kuivjõgi eile nõutud. Leisist ja Lümandast pärit tüdrukud peavad nüüd hakkama lisaks niigi pingelisele gümnaasiumi lõpuklassile endale elukohta otsima, kirjutab Saarte Hääl.

Kooli haldusjuhi Aado Haandi sõnul on tõsiasi see, et uuenevas majas voodikohti ette nähtud ei ole. Veel eelmise aasta lõpus oli plaan jätta alles 30 voodikohta, kuid uus plaan neid ette ei näe. Varem pakkus SÜG lisaks majutusteenust, kuid see lõpetati ära juba varem.

Üllatusena tuli õpilaskodu sulgemine SÜG-i hoolekogule. Hoolekogu esimees Anton Teras ütles, et hoolekogu seisukohast ei ole õpilaskodu sulgemine hea plaan.

Aado Haandi on mures, et mis saab lastest järgmisel aastal. Keegi ühtegi lahendust välja pakkunud pole. Kui täpne olla, siis omavalitsusel ei olegi kohustust õpilaskodukohta tagada. Samas on valla ühinemislepingus klausel, et gümnaasiumiõpilastele tagatakse kaasaegsetele nõuetele vastav majutusteenus.

Hetkel majutub SÜG-i õpilaskodus 47 last. Haldusjuhi sõnul muutub see arv pidevalt, kuid 60 lapse ringis on olnud aastaid. Nii palju on voodikohti.