Kuressaares valmis uhiuus ilmajaam

Foto: Andres Putting

Kuressaare rahvale on aastaid muret teinud asjaolu, et nende kodulinna temperatuuri mõõdetakse paari kilomeetri kaugusel otse mere ääres asuvas ilmajaamas ja seega jääb mulje, et linnas on mitu kraadi külmem kui tegelikult. Nüüd on Kuressaare end aga dramaatiliselt kaasajastanud - valmis on uus ilmajaam.