Eesti saab järgmisel aastal juurde veel ühe uue pealinna. Nimelt on vähemalt viimasel kuuel aastal Kuressaares olnud üle Eesti kõige rohkem päikeselisi päevi ja seetõttu plaanitakse järgmisel aastal uue turismihooaja eel nimetada Kuressaare Eestimaa päikesepealinnaks.

Roomassaare sadamas asuv riigi ilmateenistuse ilmajaam on fikseerinud, et teisipäevase seisuga on tänavu Eesti kõige päikeselisemas kohas - Kuressaares - paistnud päike 2139 tundi, vahendas ERR Uudised.

Kõige päikeselisem on olnud aga 2011 aasta, siis oli päikest koguni 2440 tundi. Viimase viie aasta andmed kinnitavadki üheselt, et Eestis tervikuna ongi just Kuressaares olnud kõigil neil aastatel enim päikeselisi päevi.

Taevast pakutud võimalust tahavad nüüd saarlased kohe ära kasutada ja otsustasid Kuressaare nimetada järgmisel aastal Eesti päikesepealinnaks.