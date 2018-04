KURIOOSUM | Lihula jahimees küttis mitme lisavarbaga metssea

Jahimees Ülo Taimla kahtlustab, et tema jahisaagiks langenud metssiga on Läänemaale jõudnud ilmselt Lätist - räägitakse ju, et lõunanaabritel olevat üks varvas rohkem kui meil. Nimelt kasvasid kütitud looma kummalgi tagajalal lisavarbad – ühel üks ja teisel koguni kaks.

Staažikas jahimees pole sellist asja varem näinud ning pole kuulnud, et teisedki kütid oleks.

"Jäi kohe silma, et sõrg oli pisut teistsugune," meenutab Ülo rõõmsalt möödunud sügisel kütitud looma. "Ühe sõra lisavarvas tähendab, et tegu on lätlasega, aga kuna teisel sõral on lisavarbaid kaks, siis see vist kinnitab kahtlusi."

Nüüd on mees kaks sõrga ära parkinud ning saab neist omalaadse trofee.

Tavaliselt on metsseal neli varvast – eesmised, sõrad, on suuremad ja tagumised, sõrgatsid, on väiksemad.

"See ei ole metssea puhul midagi ennekuulmatut, kuid kahtlemata väga huvitav leid," ütleb Tartu ülikooli zooloog Ragne Oja, kelle sõnul lisavarvas enamasti looma elu ei sega. Paljuvarbalisust ehk polüdaktüüliat esineb mõnedel loomaliikidel rohkem kui teistel.

Sigade Aafrika katk ja sellest tulenev loomade suurenenud küttimine on metssigade populatsiooni mõne aastaga mitmekordselt vähendanud. Käesolev aasta võib metssigade arvukusele hästi mõjuda.