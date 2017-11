Kuriteos kahtlustatav Teet Soorm aitas jagada ka põllumajanduse raha

Täna keskkriminaalpolitsei poolt kinni peetud Teet Soorm kinnitati pool aastat tagasi nõukogu liikmeks Maaelu Edendamise Sihtastuses, mis annab maaettevõtjatele laene ja tagatisi ning aitab tõsta maaelu mainet.

„Teet Soorm oli põllumajandusteemades väga asjatundlik, mitte ühtegi paha sõna ei saa tema kohta öelda,“ teatas Maalehele Tartumaa põllumeeste eestvedaja Jaan Sõrra, kes kuulub samuti MESi nõukogusse. MESi nõukogu liige Sõrra selgitas, et see koht nõukogus, kuhu Soorm pandi, kuuluski Keskerakonnale, sest valitsuskoalitsioon määrab inimesed nõukogudesse oma erakondadest. Teet Soormi kinnitas MESi nõukogu liikmeks maaeluminister Tarmo Tamm.

Küsimuse peale, et kuna MESil on nii suured rahad hallata ja nende jagamine ning laenude tagamine on tundlik teema, siis kuidas sobib selle organisatsiooni nõukogu liikmeks kuriteos kahtlustatav inimene, vastas Jaan Sõrra järgmiselt: „Ega meie teda kohale ei pannud, minister kinnitas ja minister saab ta ka maha võtta.“

Samas tunnustas Jaan Sõrra Teet Soormi erialast kompetentsust, tema sõnul on tegemist põllumajandust ja maaettevõtlust põhjalikult tundva inimesega. „Soorm on pikalt juhtinud lihatööstust, tal on mitu sigalat ja tundus igatpidi tubli inimene olevat. Aga MESi nõukogusse pandi ta ikkagi parteiliselt, tal on keskerakondlastega väga head sidemed, eriti Kadri Simsoniga,“ rääkis Sõrra kooselule viidates.

MES jagab suures ulatuses nii laenu kui tagatisi maaettevõtjatele, näiteks ettevõtja võlakohustust tagatakse kuni kuni 80% ulatuses põhivõlast. Maksimaalne tagatisssumma on 2,5 mln eurot. Suuremate projektide puhul otsustab MESi nõukogu, mida teha.