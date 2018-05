Kurvad kogemused ID-kaardi järjekordadest: tundide viisi ootamist, karjumine ja vandumine - kohutav!

• 16. mail: POLITSEI PLINDRIS | ID-kaartide väljastamise infosüsteem e-riigis pärineb aastast... 2000

• 23. mail: E-RIIK JÄRJEKORDADEGA HÄDAS | Dokumenditaotluste elavjärjekorrad paukselt ei vähene, küll aga tehakse nende pikkus nähtavaks politsei veebis

Nüüd kommentaaride juurde.

Segadus numbritega

Loe veel

Lugeja varjunimega „Kosmosemutt” andis teada: „Käisin passi taotlemas, järjekord oli kaks tundi ja 40 minutit. Ma olen nüüd seda järgiminekut pidanud edasi lükkama, kuna mul ei ole päeval tööajast kuskilt nii palju vaba aega võtta. Samas peaks vist ikkagi kiirustama, kui ametnikud puhkama hakkavad, läheb järjekord ilmselt veel poole pikemaks.”



Teine järjekorrajuhtum. Kommentaator nimega Blond kirjutas, et tegi uue ID-kaardi märtsis, kuna ta oli lootusetult kaotanud/unustanud oma PIN2 ja online ei saanud seetõttu uut taotleda. Järjekorranumbrit oli arvuti pakkunud aga... aprilli lõppu.

Ja jätkas: „Kohapeal 2 tundi ja 20 minutit. Ajas alguses ka natuke pea sassi need erinevad numbritesarjad tablool aga – erinevatele tehingutele erinevad numbrisarjad.

Polegi ju nii keeruline? Keeruline oli aga foto tegemine automaadis – automaat nimelt ei teavitanud eelnevalt, et vaja on kolm pilti teha ja nendest saaks sobiva valida. Esimesel katsel piirdusin kahe pildiga ja loomulikult need ei jõudnud sinna kuhu vaja. Uuesti järjekorda ja ca 20 minuti pärast olid uued kolm pilti tehtud.”

Kirjutis lõppes kogemisega, et täielik müstika oli valmis kaardi kättesaamise järjekord, taas üle tunni. Toiming ise kestnud aga alla kolme minuti.

Kuri tädi ja pildiautomaadid

Tundub, et paljulapseline kommentaator mainib: „Kui sul on pere ja mitu last, siis ootad igaühega kaks tundi seal PPA-s algul taotluse esitamist ja pärast veel tund kättesaamist. Ja mõnikord on vaja passi ka taotleda kuhugi välismaale sõiduks /---/ Ja kui juhtub veel mõni vanurist sugulane abivajaja olema, keda sinna PPA-sse toimetada, siis võtab too e-riik ikka mitmeks päevaks vanduma.”

Üks üsnagi pahane praktik selgitas, et Pinna tn esinduses Lasnamäel on juba hommikul 20 minutit enne avamist 50 inimest kohal.

”Kui lõpuks sisse saab, tuleb välja et seal on kaks pildiautomaati. Kaks tükki, mille taga omakorda hetkega järjekorrad. Lisaks hõivavad aparaadid mingid vanurid, kes ilmselgelt hakkama ei saa ja loodavad teiste seisjate abile, sest teenindaja ei tee muud, kui jagab numbreid laiali ja karjub kõigi peale eesti ja vene keeles, et juhend on seinal.