Kus on Päikese kaksikvend?

Pole võimatu, et meie Päikesel oli umbes 4,6 miljardit aastat tagasi sündides tõesti kaksikvend.

Valgetel suveöödel me kuigi palju tähti taevas ei näe. Seda pikemalt särab aga meile kõige olulisem täht – Päike. Sealt saabuva soojuse ja valguseta oleks elu Maal mõeldamatu.

Kuid Päikesel on ka oma varjukülg, tumedam pool. Ma ei pea silmas Päikese aktiivsust, mis võib põhjustada magnettorme ja muid väiksemaid segadusi, vaid et äkki on Päikesel kaaslane, mis piklikul orbiidil liikudes aeg-ajalt Päikese lähedusse satub ning seda ümbritsevat komeetide pilve ärritades Maale hävitust ja kaost külvab.