KÜSITLUS | Kui laialt levinud probleem on tülikas naaber ja mida sel juhul ette võtta?

Äsja šokeeris avalikkust uudis sellest, kuidas hullunud naaber tuntud laulja maja põlema üritas panna. Kuid see pole ainus näide.

Üsna palju on inimesi, kelle naabrit võib nimetada nuhtlusisendiks. Valik tegevustest, millega need tüütud tegelased oma kaaskondlasi painavaid, on mitmekesine. Mõni lihtsalt lobiseb liiga palju. Teine võib lausa elu kallale kippuda.

Sinna vahele jääb veel palju variante: kõva lärm ja pidutsemine, rämpsukogumine, prügipõletamine, öösiti suure müraga ringisõitmine, ülemäärane loomaarmastus, külgelöömine, kaebekirjade kirjutamine, üle piiri trügimine, ebaseaduslike ehitiste püstitamine jne jne.

Mida teie taolistel juhtudel ette võtate? Puuduvad variandid ja head mõtted võib kirjutada kommentaaridesse.