KÜSITLUS | Kuidas tulete toime suvistest ümberkorraldustest tingitud liikluskaosega?

Liikluses on lahti täielik põrgu. Samal ajal kui Tallinnas liiklejad istuvad tundide kaupa ummikutes, juhtuvad maanteedel traagilised ja veidrad liiklusõnnetused.

Jah, suvi on õige aeg teede remondiks. Paraku on see vähemalt pealinnas ja selle vahetus ümbruses põhjustanud enneolematuid ummikuid. Praktiliselt igal pool ja igal kellaajal. Tundub, nagu oleks autode arv ühtäkki mitmekordistunud.

Näiteks täna hommikul algas Tartu maantee ummik mitte lennujaama kandis, nagu tavaliselt, vaid juba pea et Jüri juurest. Ja selles venisid ühtviisi nii ühistransport kui muud sõidukid. Isegi kui olla teadlik kodanik, jätta auto koju ja sõita bussiga, polnud mingit võimalus õigeks ajaks tööle jõuda.

Miks? Isegi teeremontide valguses tundub see olukord veidi seletamatu.

Samal ajal maanteel sõidavad keset selget päeva ja kuival asfaldil vastu puid ning üksteist nii autojuhid, mootorratturid kui mopeedijuhid. Jalgratturil õnnestub jalakäija alla ajada ning kaheksa naist pressivad end ühte väikeautosse ja lõpetavad kraavis.

Mis neil arus on, mis juhtus? Ei tea.