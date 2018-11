Nad on mõistnud, et linnaelu polegi nii kerge ning mõne aja pärast maale tagasi asunud.

Mida arvad sellest sina? Kui sobilik vastusevariant puudub, siis kommentaariumis on ruumi küllaga!

Maaleht maksab igal kuul ühele tellijale Eesti keskmist palka ja nii 12 kuud järjest.

Telli Maaleht ja osale tellijapalga loosimises!

Vaata lähemalt >