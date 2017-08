Kutsikaid õpetavad hundid käivad lambaid murdmas

Hiiumaa talunikud peavad peale aastast pausi jälle huntidele oma karjast “õppematerjali” andma – ilmselt kutsikaid õpetanud hundid on juba murdnud hulga lambaid.

Tänavu on hundid Hiiu maakonnas lambaid murdnud kolmel korral, kokku 23 lammast ja vigastanud on kaheksat, kirjutab Hiiu Leht.

Mullu oli vastav number vaid kolm, aasta varem 124. Murdmistega sünkroonis on ka keskkonnaagentuuri andmed, et mullu Hiiumaal hundipesakondi ei sündinud ja Hiiumaa jahindusnõukogu info, et sel aastal on saarel fikseeritud kaks hundipesakonda.

Ööl vastu esmaspäeva murdsid hundid Emmaste valla Kabuna külas 15 lammast ning vigastasid 18 ellujäänud lambast pooli. Kolmapäeva varahommikul murdsid hundid Reheselja küla karjamaal ühe lamba ja vigastasid rängalt teist, kellele tuli teha hädatapp.