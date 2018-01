Küttekontorid tühjenevad pelletitest, hinnad hakkavad kerkima

Tõsiasi, et pehmete metsaaluste tõttu on puidu väljavedamine paljudes kohtades võimatu, ongi juba tinginud selle, küttematerjal hakkab kütteladudest tasapisi otsa lõppema ja ka hinnad on alustanud kerkimist.

Esimesed märgid sellest saabusid ilmade külmemaks muutumisega, mil nii mõnigi koduomanik, kes harjunud endale jaokaupa ahjukütet varuma, kaupluses pika ninaga jäi. Ja kuigi Eesti kuulub Euroopa suurimate pelletitootjate sekka, on just pelletid need, mis küttekonktoritest otsa hakkavad lõppema.

OÜ Briketipoisid juhatuse liige Renee Abel tunnistab, et viimastel nädalatel on pelletid laost otsa lõppemas ja senise hinnaga (200 eurot alus, millel 975 kg pelleteid 15 kg kottidesse jaotatuna, koos käibemaksu ja kohaletoomisega) saab neid soetada veel vaid sel nädalal. Järgmisest nädalast on küttegraanul Briketipoiste laos juba uue hinnaga. Abel ei osanud praegu veel täpsustada, kas see saab olema 210 või 220 eurot.

„Peame hinda tõstma, sest nõudlus on suur ja pelleteid napib. Tehastel ei ole toorainet, millest neid toota. Eks neil on välismaal suured lepingud täita ja kui metsast ikka puitu peale ei tule, siis sellest vähesest tehakse piiri taha ja kodumaisele turule tuleb see, mis üle jääb,” räägib Renee Abel. „Kuuldavasti Graanul Investi Läti tehased üldse seisavad, nii et olukord on ikka juba päris hull.”

Ka Tallinna Küttelao kaubamärgi all küttematerjali turustavast OÜst Asalto kinnitatakse, et olukord just pelletitega on kaunikesti kriitiline, mistõttu kavatseb ettevõtte väljamüüki piirata. Näiteks nõnda, et üle ühe alusetäie ühele ostjale ei müüda, muidu jääksid teised hädalised ilma.

Hind aga on juba tõusnud ja ilmselt tõuseb veel, kuigi ainult pelletite puudus ei olevat hinnatõusu esimene põhjus.

Asalto juhatuse liikme Markus Moreli sõnul on pelletite tarneahelas kõik omavahel seotud.

„Kui puitu on keeruline metsast kätte saada, siis kallineb tehase tooraine, selle tõttu tõuseb tootjahind, teekasutustasu kergitab veohinda, lisaks tõusis kütuseaktsiis. See kõik teeb lõpptoodangu, mis meile jõuab, niikuinii kallimaks ja lõppude lõpuks maksab need hinnatõusud ikkagi kinni lõpptarbija,” kirjeldab Morel küttegraanulite hinna kujunemist. „Pelletitehased on toorainepuuduses ja kui neil midagi üle jääb, siis saame ka meie. Ehk päris nälga ei jää, aga ega väga laialt seda ka käes ei ole.”

Graanul Investi Imavere pelletitehas töötab sisuliselt juba terve viimase aasta vältel n-ö ots-otsaga koos, mis tähendab, et laoplatsile puitu seisma ei jää ning kõik puidukoormad, mis sisse tulevad, lähevad enam vähem kohe ka töötlemisse. Selle tingib Euroopa üha suurenev nõudlus küttegraanulite järele, Eesti turule jääb kogu ettevõtte toodangust vaid pisku. Seega turupuudust pelletitootjail peljata pole ja ka tootmisvõimsus lubaks üksjagu rohkem toota, kui vaid toorainet stabiilselt ja piisavas mahus peale tuleks.