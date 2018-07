Kuue aastaga loobus Eestis lauatelefonide kasutamisest 118 080 perekonda

Lauatelefonide järkjärguline kadumine pole küll kuigi suur uudis, ent üllatav võib näida protsessi kiirus – vahemikul 2010-2016 loobus lauatelefonidest 118 080 peret.

Statistikaameti teatel loobus lauatelefoni kasutamisest aastatel 2010-2016 kokku 118 080 perekonda ehk ligi 20% kogu leibkondade arvust Eestis. Kõige agaramad loobujad olid Harju ja Rapla maakonnas, kõige konservatiivsem Lääne-Viru maakond.

Samal perioodil on mobiiltelefon kasutusele võetud ligi 27 000 peres.

Kui lauatelefon oli 2016. aastal kodus veel ligikaudu kolmandikul perekondadest, siis mobiiltelefon oli olemas üle 96 protsendil peredest.

"Ilmselt on lauatelefonist loobumine teatud inertsiga tegevus, pered on lihtsalt mõnda aega omanud nii mobiili kui ka lauatelefoni ning siis otsustanud lauatelefonist lahti öelda," ütleb statistikaameti juhtivstatistik-metoodik Jaan Õmblus. "Lauatelefonide kukkumise kiirust vaadates siis, see teenus a) kas kaob turult või b) muudab täielikult oma vormi. Juba praegu on lauatelefonid ju mobiilimastide põhised ja ilma juhtmeta"