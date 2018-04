Kuuendal rahvusvahelisel AgroForumil Tartus on põhirõhk põllumajanduse digitaliseerimisel

Lisaks saab mõtteid vahetada põllumajanduses toodetud andmete kasutamise õiguste ja kohustuste teemal. Tekib küsimus, kellele kuulub lüpsiroboti toodetud tohutu info? Kas see kuulub põllumajandustootjale, kes on roboti ostnud või robotifirmale? Sama käib mitmesuguste GPS seadmete kohta, kust info jõuab nii farmeri kui ka tehnoloogiafirmani. Küllap siin on erinevaid halli varjundeid, näiteks Iisraelis on digitaliseeritud lüpsiandmed automaatselt kohe nähtavad ka piimandusühistu keskuses, mille loosung on, et iga lehm loeb. Kui keskus näeb, et lehmal on probleem, aga farmer ei võta midagi ette, siis juhib keskus farmeri tähelepanu sellele. Tulemuseks on maailma kõige kõrgem väljalüps lehma kohta ja seda väga piiratud söödabaasi tingimustes.

Hollandis näiteks mõjutas antibiootikumide kasutamise andmete vabatahtlik avaldamine farmereid praktiliselt loobuma antibiootikumide profülaktilisest kasutamisest, mis vähendab oluliselt soovimatu resistentsuse riski. Tootmise läbipaistvuse suurendamine nii keskkonnamõju kui ka loomade heaolu aspektist on kindlasti see, mida ühiskond ootab ja kui suudame faktiliselt tõestada selles osas positiivseid arenguid võib see olla oluliseks teguriks turujõu suurendamisel.

AgroForumi vastu tunneb seekord suuremat huvi Saksamaa – Baieri liidumaalt tuleb Eestisse seitse asjatundjat ja otsustajat eesotsas sealse kantsleriga. Baieris on otsustatud luua 60‒70 töötajaga institutsioon ülesandega töötada välja lahendusi põllumajanduse digitaliseerimiseks. Ka Saksa liiduministeerium peab teemat prioriteetseks ja digitaliseerimine on ministeeriumi e-avalehe peamine teema. Palju tähelepanu pööratakse ka maaelu digitaliseerimisele ja selles suunas viidi hiljuti läbi ulatuslik konkurss, ka selle tulemustest on konverentsil võimalik teada saada.

Ulme valdkonda minnes – kelle käes on andmed, nendel on võimalus meid valitseda. Näeme juba praegu, kuidas internetis lehelugemise vahele pakutakse meile isikupärastatud reklaami ehk kalamehele õngi ja kummipaate, jahimehele sihtimisoptikat ja muud jahivarustust. Mida rohkem maailm kontsentreerub, seda suuremaks muutub nende võim, kelle käes on info. Sellest teeb konverentsil ettekande üks kõige võimsam valitsusväline rahvusvaheline organisatsioon OXFAM. Nad on nagu põllumajanduse GreenPeace, kes viskavad üles ebameeldivaid küsimusi ja survestavad nii valitsusi kui ka suurfirmasid.

GPS-i teel juhitavad põllu- ja digitaliseeritud laudatehnoloogia

Kuidas on lood digitaliseerimisega põllumajandussektoris? Kas Eestil on edukaid projekte näiteks tuua? Ilmselt tuleb kõigepealt eristada põllumajandustootmises kasutatavaid tehnoloogiad, milles digitaliseerimine toob kaasa olulise arenguhüppe. Ühed olulisemad uuendused on GPS-i teel juhitavad põllutehnoloogiad ja digitaliseeritud laudatehnoloogia. Eestis vastavat moodsat tehnikat ei toodeta, küll aga oleme nende tehnoloogiate kasutamises vähemalt keskmike hulgas.

Üleminek nõukogude majanduskorrast turumajandusele tõi kaasa vajaduse teha tasa mahajäämus tootmise ja juhtimise tehnoloogilises tasemes võrreldes arenenud põllumajandusmaadega. Enne Euroopa Liiduga liitumist oli see väga oluline argument investeeringu- ja teiste toetuste taseme üle peetavatel läbirääkimistel. Rohkem kui kümme aastat EL-i toetusmeetmeid on võimaldanud tootmist oluliselt uuendada ja tehnika nagu Claas’i ultramoodsad isesõitvad kombainid või lüpsirobotid, mille kohta enne liitumist öeldi, et nad Eestisse kunagi ei jõua, on nüüd Eestis tavalised.