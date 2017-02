Küünlapäev: naised kõrtsi, mehed kodutöödele

2. veebruar on rahvakalendri järgi küünlapäev või küünlamaarjapäev, Lääne-Eestis ka pudrupäev. See on püha, mil mehed peavad kodus naiste tööd ära tegema, sel ajal kui naispere külas käib ja naistepuna joob.