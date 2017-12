Kuusalu vallavanema ametisse nimetamine tõi lauale volikogu esimehe ja aseesimehe tagasiastumispalved

Kui möödunud nädalal oli Eestis kaks valda veel vallavanemata, siis tänaseks on neilegi juhid leitud. Kuusalu vallas viis vallavanema ametisse nimetamine aga selleni, et vastvalitud volikogu esimees ja aseesimees esitasid tagasiastumispalve.

„Kui ma aru saan, et meie valimisliidu mõtted ei leia volikogu enamuse toetust, siis on ju suhteliselt loogiline, et mõistlik on anda enamusele võimalus poliitilist vastutust kanda,“ ütles eile kohalikule videokroonikule Raul Valgistele tagasiastumispalve esitanud Kuusalu vallavolikogu esimees Marti Hääl.

Ning lisas: „Valimistulemuse baasilt on selge – selleks, et vald saaks võimalukult tõhusalt töötada, peavad volikogu esimees ja vallavanem väga selgelt ühte jalga käima, muidu kulub energiat auru jaoks liiga palju.“

Ehk teisisõnu – Hääle tagasiastumispalve põhjuseks sai see, et vallavanemaks valiti praegune volikogu liige ja eelmine vallavanem Urmas Kirtsi, kelle jätkamise selles ametis olid enne valimisi välistanud kõik teised valimisliidud ja parteid peale tema enda valimisliidu.

Kuusalu vallavanem valiti üheksateiskümneliikmelise volikogu poolt kahevoorulise hääletuse käigus. Kandidaate oli esimeses voorus neli, teise pääses edasi kolm võrdse tulemuse (neli häält) saanud kandidaati ning sealt väljus kümnehäälelise saagiga võitjana Urmas Kirtsi.

„Mul on hea meel, et volinikud jõudsid otsuseni, mis tagab volikogu teovõime ja valla juhtimise. Igasugune otsus on parem kui otsuse puudumine. Ja see otsus oli demokraatia musternäidis, seda võisid näha kõik, kas kohapeal või otseülekandes,“ kommenteeris Hääl, kes oli volikogu esimehena valmis energiat kulutama selleks, et volikogu uutmoodi tööle saada, arvestades valmistulemust ja seda, kuhu tema arvates valla võimuteravik võiks suunduda.

Nüüd sõltub see aga uuest volikogu esimehest, keda Kuusalu vallavolikogu valima peab hakkama.

Koos Marti Häälega esitas tagasiastumisavalduse ka volikogu aseesimees Kristo Palu.

Mida arvab enda vallavanemaks valimisest Urmas Kirtsi, seda vaata videost (küsimusi esitab ja video autor on Raul Valgiste):

Möödunud nädalal kirjutas Maaleht, et vallavanemata on veel kaks valda – Kuusalu ja Tartu. Nüüdseks on vallavanem valitud ka Tartu vallas, 6. detsembril nimetati ametisse Jarno Laur.