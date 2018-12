“Ei usu asju enne, kui need on tehtud, aga üks Šveitsi firma tellis just järgmiseks novembriks kuused ja tahab neid saada viissada,” lausus West Tree juhatuse liige Kätlin Rohilaid-Aljaste. “Kui kõik läheb hästi ja kui see end õigustab, siis tahavad veelgi juurde.”

Rohilaid-Aljaste sõnul on meeldiv, et Eesti roheline mõtteviis on piiri taga tähelepanu äratanud.