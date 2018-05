LAADAGALERII | Sigulda lillelaada korraldajad muutuvad iga aastaga järjest ambitsioonikamaks

„Ülemöödunud aastal oli meil koos koostööpartneriga viis bussi, möödunud aastal kolm ja nüüd on üks 51-kohaline buss,” ütleb Loimet. „Võib-olla oleks natuke rohkem tahtnud tulla, aga teist bussi poleks kindlasti täis saanud.”

Ta arvab, et põhjuste seas võib olla nii Läti taimehindade tõus, see, et inimesed lähevad bussi asemel laadale enda autoga, aga ta peab võimalikuks ka seda, et rahva hulka on nende jaoks vähendanud lihtsalt konkurents. Vanemuise teatri parklast sõidavad laadale alati mitme erineva reisikorraldaja bussid ning Loimet hoiatas ka laupäeval startivaid reisijaid, et need hommikul ikka õigesse bussi astuksid.

Nii mõnelgi puuostjal on järgmisel päeval lihased valusad. Foto: Anni Õnneleid

„Kui mõned aastad tagasi hakkasid soomlased käima, siis 100-protsendilise veendumusega võin öelda, et see viis taimedel hinda üles ning suurem tung langes ära. On ka inimesi, kes juba müüjat teavad, tellivad taimed ära ning neile toimetatakse need Eestisse kätte. Teised ei tule laadale, sest lähevad otse puukooli,” räägib reisikorraldaja.

Sel aastal sõidab nende bussiga laadale kolmandik selliseid laadalisi, kes pole Sigulda taimelaadal varem käinud ning tahavad populaarset laata oma silmaga näha. Teine kolmandik teab täpselt, mille järgi laadale lähevad.

„Näiteks otsiti ühel aastal kollaseid pojenge, sest need olid soodsamad kui Eestis. Samuti on Lätis tulpe ja iiriseid märksa rohkem ning need on huvitavamad kui meil,” teab Loimet.

Reisibuss pikitakse tagasisõidul taimi tihedalt täis – tualetiruumi broneerib ära see, kes mõne eriti pika ja ilusa taime ostab. Bussi allkorrusel on mahukas pakiruum, mis saab alati taimi täis, kuid sellest ei piisa – õisi näeb ka istmete all ja süles.

Suurte kollaste marjadega tikrit Eestist ei leia

Kilingi-Nõmmest tulnud Marju, Jaan ja poeg Joel said esimese taime kätte poole tunniga.

„Karusmari on juba kotis – suurte kollaste marjadega. Vähemalt nii müüja ütles, tuleb uskuda,” naerab Marju, kes on sarnast tikrit Eestist pikalt taga otsinud. „Lätlastel on alati väga huvitavad taimed ja meist silmnähtavalt madalamad hinnad. Autol käib üks iste alla ja küll nad maja ümber kõik ära mahuvad.”

Looduse ja inimese koostöös sündinud trikk. Foto: Anni Õnneleid

Kuidas õun pudelisse sai?

Sigulda lähedal 14 hektaril viljapuid kasvatava Pīlādzi talu peremees Jānis Zilvers on mingi trikiga terve õuna kitsa suuga pudelisse napsi sisse saanud. Pudelil kirjas gūsteknis – eesti keeles pantvang. Mis imega saab õuna pantvangi võtta?

Kes tahab teada, peab mai lõpus pantvangi võtmise talgutele minema ning paarikuuse ootamise järel ongi õun pudelis.