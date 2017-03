Laagrisse ehitatakse suur kaubanduskeskus

Laagri raudteejaama ning Pärnu maantee vahel valmib tänavu kaubanduskeskus. Napilt Tallinna territooriumile jäävas ehitises on rohkem kui 3000 ruutmeetrit üüripinda, maa-alune parkla ning teiste hulgas avab uksed ka Selver.

Ilmselt on paljud rongiga või ka autodega mööda Pärnu maanteed sõitjad märganud, et paari nädalaga on raiutud peaaegu täielikult puhtaks krunt raudteejaama lähedal. Alles on vaid üksikud kased Statoili Laagri tankla kõrval. Kogu ala kuni Tallinna piirini ehk jõeni on peaaegu lage. Nõmme linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik Jukko Nooni ütles Harju Elule, et raietöid tehakse vastavalt loale. “2. märtsil väljastatud raieloa järgi on antud lua 254 puu raiumiseks. Eelmisel aastal on sanitaar- ja hooldusraieks antud luba 43 puu raiumiseks. Pärnu maantee 554 kinnistuga piirneval teemaal on raieluba antud 53 puu raiumiseks,” kinnitas Nooni. Väärtuslike puude asemel on ette nähtud asendusistustus nii samale krundile kui ka mujale.

Kaubanduskeskuse ehitusluba anti Juko Nooni sõnul välja tänavu 1. veebruaril. Ehitamise alustamise teatist ei ole aga veel tehtud.

Uut kaubanduskeskust Laagrisse rajab AS Oma Ehitaja. Ettevõtte ehitusdirektor Tarmo Pohlak ütles, et nende tegevus Pärnu maantee 554 krundil algab lähiajal.

Detsembris valmivas kaubanduskeskuses on maa-alune parkla ning üüripinda enam kui 3000 ruutmeetrit.