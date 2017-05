Läänemaal räsiti teeremondi käigus vanu papleid

Möödakäija saadetud foto Kasari vana silla juures kirvetööna "üle käidud" paplist. Hiljem selgus, et puude alumised oksad lõigati ära selleks, et puid oleks hiljem lihtsam langetada.

Kasari vana silla juures on oskamatu oksalõikus rikkunud vana allee, kirjutas Läänlane maikuu esimesel päeval.

Pärast seda, kui üks kohalikest elanikest oli fotod laastamistööst saatnud OÜ ArborEst juhile ja omanikule Heiki Hansole, tegi viimane sotsiaalmeediasse postituse, milles lugu äärmiselt taunimisväärseks peab.

"Täiesti kurb - kas inimene, olgu ta siis tellija või töövõtja kohe sugugi aru ei saa, et nii on vale? Müstika! Minu koduteel!

Kui raske on siis helistada ja nõu küsida?" kirjutab Hanso. "Mis iganes ka edasi ei saa, korvamatu kahju on tehtud!"

Vanad alleepuud on räsitud vana Kasari sillast Kirblani.

Postituse lõpetab Heiki Hanso üleskutsega: "Parema Eesti ehitavad just need, kes end ümbritsevat tähele panevad ja seda hoiavad!"

Läänlasele teadaolevalt on kohalikul omavalitsusel plaanis vana papliallee üldse maha võtta ja istutada tee äärde noored tammed. Iseküsimus on, miks pidi puid enne langetamist sedaviisi räsima.