Läänemaal seadis kalur laevadele Voosi kurku lõksu

Kalavõrk. Foto on illustratiivne.

Kui kalur leiab parima püügikoha laevateelt ja otsustab oma võrgud sinna panna, siis seadused teda otseselt ei keela.

Läinud pühapäeval enne keskpäeva väljus Sviby sadamast Rootsi lipu all seilav jaht Dolly plaaniga purjetada ringiga ümber Vormsi idaosa Kärdlasse. Voosi kurgus märkasid tüürimees ja kapten laevatee kõrval kalavõrku tähistavat lippu. Selles polnuks midagi ebaharilikku, kuid teine lipp näitas, et võrk on tõmmatud risti üle tähistatud laevatee.

„Meie saime õnneks korraks laevateelt kõrvale põigata,” ütles Dolly tüürimees Kaspar Kruuse.

