Läbi Kohtla-Nõmme tuhises tornaado

Läinud pühapäeval räsis Kohtla-Nõmmet tõeline tornaado, oma Ameerika sugulaste minivorm, mis tuuseldas aedu, postkaste ja murdis liiklusmärgi.

Ootasin pühapäeva pealelõunal Kohtla-Nõmme raudteejaamas Tallinna poole suunduvat rongi, kui ühtäkki hakkas teisel pool raudteed võseriku tagant, kuhu suundus kitsuke kruusatee, kostma mingit krabinat, mis järjest valjenes.

Vaatasin sinnsuunas, tundus, nagu sõidaks mingi auto suurel kiirusel mööda kruusa. Ent ennäe - põõsaste tagant ilmus aeglaselt nähtavale liivatolmu ja kive üles keerutav tornaado. Võta või jäta, tõeline tornaado, mis teepinnal tekitas paraja möörise, oli lehtrikujuline ja selle ülemine osa kaudus taevasse.

Seisin umbes 50 meetrit eemal ooteplatvormil täielikus tuulevaikuses, samal ajal, kui tornaado liikus aeglaselt tõpselt raudteeülesõidukoha kaudu üle rööbaste. Oli näha, et püürise külgedel on tuul võimas, asula poolele raudteed jõudes keeras see ülesõidu ees oleva stop-märgi vinti ja murdis seda hoidva toru pooleks.

Märk lengerdas ühes allesjäänud postijupiga veidi aega tornaado keskmes, siis pudenes see teeäärsesse kraavi rohu sisse.

Tornaado jätkas teekonda Kohtla-Nõmme keskuse poole, järgides jätkuvalt täpselt ees kulgevat teed. Lõpuks tegi tee järsu kurvi vasakule, tornaado ei võtnud käänakut välja ning sumbus tee ääres kasvavatesse toomingatesse.