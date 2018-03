Laevakruiis on väga kallis, kuid sellest hoolimata eestlastele järjest jõukohasem

Hiljutise turismimessi Tourest ajal ja järel raporteerisid paljud ettevõtted, et senised rekordid kukuvad. Wris Reisibüroo müügikäive suurenes aastaga ligikaudu 9 protsenti ja jõudis 12 miljoni euroni. Enim suurenes puhkusereiside müük – 45 protsenti.

Turismi elavnemine on majanduse käekäigu lakmuspaber. Järelikult läheb Eesti elanikel hästi, kui jätkub raha rännata.

Eestlaste reisiharjumuste muutust näitab muu hulgas see, et varasemast rohkem ostetakse suhteliselt kalleid laevakruiise.

“Eestlaste suhtumise kohaselt käivad kruiisidel pensionärid, valged tennised jalas, ja sõidavad laevaga ringi,” rääkis Estraveli tegevdirektor Anne Samlik.

See ettekujutus hakkab aga muutuma. “Eestlased on nüüd lõpuks enda jaoks avastanud, et tegelikult on kruiis ääretult mugav mitme riigi või mitme linna külastamise viis,” lausus ta. “Sisuliselt riidekapp sõidab sinuga kaasa ühest linnast teise, õhtul diskolt või restoranist koju minnes ei pea tellima taksot ning igal hommikul avad silmad ja oled uues sihtkohas.”

Laeval on puhkaja jaoks kõik olemas: teatrietendused, estraadisõud, kontserdid.

“Uued kruiisilaevad on tegelikult linnad. Seal on kõik, mida su hing ihkab. Seal on nii lapsehoiuteenused kui ka korvpalliplatsid, minigolfirajad, rääkimata spaadest, saunadest, jõusaalidest, jooksuradadest,” selgitas Samlik.

Tema sõnul on kruiisid kasvav trend. Kõige populaarsemad on Kariibi mere kruiisid, selle järgnevad Vahemere reisid.

“Nüüd oleme märganud, et eestlased on leidnud Aasia,” ütles Samlik. “Aasiast minnakse kruiisile Singapurist või ükskõik millisest Aasia suuremast mereäärsest linnast.”

Kui kõik on olemas või hinna sees, siis see ei ole odav. Näiteks Estravel pakkus eelmisel nädalal Oceania Cruisese reise täishinnast mõnel juhul isegi 4600 eurot odavamalt. See tähendab, et tavahind on röögatu.

6. märtsil väljuva 18 ööd kestva Shanghai–Tokyo kruiisi hind ühele kaheses rõduga kajutis maksis alates 3456 eurost. See on kallis reis, aga ometi on tegu tohutu allahindlusega. Selle reisi tavahind on hoopis 8059 eurot.

Vaatamata sellele, et ka niisugused kallid kruiisid on eestlastele järjest rohkem jõukohased, on nende tellijate hulk kõigi puhkusereisidega võrreldes siiski veel marginaalne.