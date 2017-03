Laevapiletite müüki pole kavas paindlikumaks muuta

Foto: Irina Mägi

Riigikogus arupärimisele vastanud majandus- ja taristuminister Kadri Simson nentis, et TS Laevade piletimüügisüsteemis saavad ka edaspidi sooduspileti osta üksnes need, kel see on määrusega ette nähtud.