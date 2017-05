Laevasõidul Hiiumaale saab nüüd raamatut lugeda

Parvlaeval Leiger on nüüdsest riiul, kust reisijad võivad tasuta võtta lugemiseks raamatu eeldusel, et nad selle pärast samasse tagasi panevad.

TS Laevad teenindus- ja müügivaldkonna juht Pille Kauber ütles Hiiu Lehele, et raamaturiiul sai paika eelmisel nädalal ja kavas on see varustada sildiga, kus kirjas, millega täpselt tegu ja kellele see mõeldud.

Sarnane tasuta raamatulaenutus toimib juba mõnda aega päris hästi Tallinna lennujaamas.

“Mõte tasuta raamatulaenutuseks laevadel oli meil tegelikult juba uute laevade ootamise ajal. Kui esimene parvlaev Leiger kohale jõudis ja liinile sai, võeti mõõdud ja nüüd on riiul valmis ning sellel ka esimesed raamatud olemas,” rääkis Kauber.

“Tahame, et reisijad ennast laeval hästi tunneksid,” lisas ta.

Samasugune riiul on ka parvlaeval Tiiu, sest Hiiumaa liinil kestab ülesõit rohkem kui tund aega ning reisijatele tahetakse pakkuda lisategevust selle aja sisustamiseks.

Mandri ja Muhumaa vahel kurseerivatele parvlaevadele raamaturiiulit praegu plaanis paigaldada pole.