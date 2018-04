“Mul on endal pidevalt uuesti ja uuesti selline uskumatu tunne, et kuidas see asi on arenenud nii kiiresti pisikesest mõttest või soovist – on läinud hästi laiali ja haruliseks,” ütles MTÜ Kogukonna Metsad asutaja Rea Raus.

Väikesed kogukonnad on mujalgi metsa säilimise eest seisnud. Maalehele on teada veel üks juhtum, kus külaselts on saamas endale metsast maatükki.