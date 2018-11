Lähipäevil dikteerivad ilma vihma- ja lörtsisadu

Esmaspäeva (19.11) öösel jääme veel kõrgrõhuharja mõjutada, päeval tugevneb põhjapoolse tsükloni surve. Öö on olulise sajuta. Puhub nõrk põhja- ja loodetuul. Õhutemperatuur on -5..+1°C. Päeval püsib olulise sajuta ilm, kuid pilvkate tiheneb. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 0..+3, saartel tõuseb kuni 6°C-ni.

