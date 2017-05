Lähipäevil sajab küll hoo- ja äikesevihma, kuid tuleoht metsades on endiselt väga suur

Kolmapäeval (24.05.) madalrõhkkond nõrgeneb, aga koondub Peipsi taha ja selle vahetus läheduses on meil hoovihma võimalus ikka suur, Kagu-Eestis pole päeval ka äike välistatud.

Kolmapäeval (24.05.) madalrõhkkond nõrgeneb, aga koondub Peipsi taha ja selle vahetus läheduses on meil hoovihma võimalus ikka suur, Kagu-Eestis pole päeval ka äike välistatud. Tuul vaibub ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 3..9, maapinna lähedal langeb kohati 0°C ümbrusse, päeval 14..17°C, meremõjuga rannikul ja sajupilvede all 12°C.

Neljapäeva (25.05.) öösel saab üürikeseks ülekaalu kõrgema rõhuga vöönd. Suuremal osal taevas selgineb ja ilm on sajuta, Eesti idaservas võib siiski hoovihma sadada. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 3..8, maapinna lähedal langeb 0°C ümbrusse. Päeval jõuab Soome kohalt madalrõhulohk, hommikupoolikul sajab üksikutes kohtades, õhtupoolikul aga laialdasemalt hoovihma. Edela- ja läänetuul tugevneb 5-9, puhanguti 12, saartel ja looderannikul loodetuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 15..19, meretuulega rannikul 11°C-ni.

Reede (26.05.) öösel madalrõhulohk ühes sajuhoogudega eemaldub. Päeva peale suureneb kõrgrõhkkonna mõju, taevas selgineb ja saju võimalus on õige väike. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning ulatub 5-10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 4..9, päeval 15..18°C, meremõjuga rannikul kuni 12°C.

Laupäevaks (27.05.) tugevneb kõrgrõhkkond. Ilm on sajuta ning laialdaselt selge taevaga ja rahulik. Õhutemperatuur on öösel 2..7, maapinna lähedal langeb alla 0°C, päeval 12..17°C.

Pühapäeva (28.05.) öö on kõrgrõhkkonna mõjul rahulik, sajuta ja võrdlemisi selge taevaga ning jahe. Õhutemperatuur on 2..8, maapinna lähedal langeb 0°C ümbrusse. Päeval läheneb Skandinaaviast madalrõhkkond ja sunnib kõrgrõhkkonna kaugenema. Ilm muutub tuulisemaks ja pilvisemaks. Tõenäoliselt jõuavad ka sajupilved, aga kas need jõuavad vaid saartele ja mandri lääneserva või kujuneb sadu laialdasemaks - see sõltub madalrõhkkonna jõulisusest ja liikumiskiirusest. Nõnda on täna veel vara öelda, kas pühapäev tuleb suuremal osal Mandri-Eestist veel kena ilmaga või läheb sajule. Õhutemperatuur on 13..17°C, saju korral langeb 10°C ümbrusse. Soojema õhumassi kiirema liikumise korral tõuseb saartel pärastlõunal 20°C-ni.

Esmaspäeva (29.05.) öösel sajab eemalduva madalrõhkkonna mõjul hooti vihma. Õhutemperatuur on 7..12°C. Päeval tugevneb kõrgrõhuharja mõju ja taevas selgineb. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning on iiliti tugev. Kui soojem õhumass servaga Eestini ulatub, siis tõuseb õhutemperatuur 20°C ümbrusse ja kraad-paar ülegi. Kui aga soe lõuna poole kaldub, siis jääb õhutemperatuur on 13..18°C piiresse.

Teisipäeval (30.05.) on Eesti kohal väheaktiivne õhurõhuväli, milles on tõenäolised hoovihmad päevasel ajal. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 4..9, päeval 15..20°C.