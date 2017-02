Neljapäeval (16.02.) kõrgrõhuhari eemaldub, sest üle Skandinaavia põhjatipu liigub madalrõhkkond ja laieneb servaga Läänemereni.

Öösel võib üksikutes kohtades veidi lund sadada, suurem osa päevast on sajuta, kuid õhtu poole suureneb Lääne-Eestis vihma võimalus. Edelatuul tugevneb, Soome lahel on puhanguid 12 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..-6°C, päeval +1..+4, Eesti idaservas võib jääda 0°C ümbrusse.

Reedel (17.02.) püsib Skandinaavia põhjaaladel madalrõhkkond ja selle lõunapoolne serv katab Läänemere ümbruse. Puhub tugev edelatuul, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning Soome lahel on puhanguid 14 m/s, õhtul jääb tuul nõrgemaks. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, öösel võib idapoolsetes maakondades sadu ka lumena tulla. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval +1..+4°C.

Laupäeva (18.02.) öösel ühe madalrõhkkonna mõju väheneb, päeval läheneb Skandinaaviast juba uus ning nende vahel liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Ilm on olulise sajuta. Öösel puhub mõõdukas loodetuul, hommikuks pöördub tuul läände ja päeval edelasse ning tugevneb puhanguti 14, õhtul rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..-4°C, päeval +1..+4°C.

Pühapäeval (19.02.) liigub üle Skandinaavia ja Soome keskosa itta aktiivne madalrõhkkond ning toob Läänemere äärde lörtsi ja vihma. Puhub väga tugev edelatuul, puhanguid on 15, rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..+3°C, päeval +2..+5°C.

Esmaspäeval (20.02.) kiires läänevoolus madalrõhkkond eemaldub ja selle järel liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Ilm on enamasti sajuta, keskööks tuul rahuneb ja puhub läänekaarest. Päeval läheneb Skandinaaviast juba uus aktiivne madalrõhkkond. Juba hommikul sajab siin-seal veidi vihma ja lörtsi, päevaks muutub sadu laialdaseks ja tihedaks, ülekaalus on lörtsisadu, aga sekka tuleb ka vihma. Edela- ja lõunatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 0..+2°C.

Teisipäeva (21.02.) öösel sajab eemalduva madalrõhkkonna mõjul lörtsi ja vihma, päeval muutuvad sajuhood lumisemaks. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, puhanguid on öösel 14, rannikul 18 m/s, hommikul saartest alates nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+2°C, päeval 0..+2, Virumaal 0..-2°C.

Kolmapäeval (22.02.) liigub järgmine madalrõhkkond üle Läänemere ida-kagu suunas ja tänastel andmetel möödub see Eestist lõuna poolt. Sellisel juhul muutub meie ilm külmemaks, sadu tuleb alla lörtsi ja lumena ning õhutemperatuur on öösel -2..-7, päeval 0..-3, saartel võib tõusta +2°C-ni.