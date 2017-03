President Kersti Kaljulaid tõi vabariigi aastapäeval peetud kõnes ühiskonna ette väga tõsise teema – lähisuhtevägivalla.

Ka Hiiumaal pole seis rõõmustav.

Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik ütles Hiiu Lehele, et politsei registreeris mullu Hiiumaal 51 vägivallajuhtumit. Nende hulgas oli 36, mis kvalifitseeruvad lähisuhtevägivallaks. Maakonnas on kehtestatud ohvri kaitsmiseks ka üks lähenemiskeeld. Neljal korral on vägivallatsemise vahetuks tunnistajaks olnud laps, mis teeb need juhtumid oluliselt tõsisemaks.

Politseijuht märkis, et erinevalt üldlevinud seisukohast ei puuduta lähisuhtevägivald ainult sotsiaalsete probleemidega peresid. “Tegelikult see nii ei ole ja vägivalda esineb ka kogukonnas lugupeetud peredes, kes probleemidega silma ei paista,” kinnitas politseijuht. Allik rõhutas, et vägivald ei tohi olla aktsepteeritud, ükskõik millisel kujul ja millise sotsiaalse taustaga inimeste vahel see aset leiab.