Laine Randjärv: alkoholivaba laulupidu alandab lauljaid ning ei soosi tegelikku kainust

Kadri: „Eks te siis võtke õhtul koolimajas salaja :-) Viimased laulupeod on olnud nii pungil rahvast täis, et vahekäikudes ei saa liikuda. Ka vähe jokkis inimesi pole sellisele üritusele vaja... Tobe oli eelmine pidu, kus õlleala võre taga oli pool perekonda (naine lastega, keda õllealasse ei lubatud) ja teispool isa. Minu poolest võiks ka proovide ajal olla kosutust igale maitsele, võib-olla mõnel mehel ei käi veri ringi, kui tantsuproovide nädalal tilkagi ei saa :-). Aga kontserdid võiks küll olla alkovabad.”

Arvi: „Keelamine tekitab alati mingisuguse vastutegevuse. Absoluutselt ei poolda sellist asja. Lahja alkohol, õlu, on alati olnud ja kes tahab leiab ka keeluajal võimaluse. Olen näinud neid keelamiste või ülirangete reeglite vilju põhjamaades kui 50 aastased mehed peldikus vaikselt nagu paha peal koolipoisid tinistasid ja itsitasid. On see normaalne? Jah ... kontserdialal, kus on ka lastega pered ,ei tohiks õlletoop näpus ringi tuiata. Aga söögialadel väike õlu lasta ... miks mitte. Ja need aiaga piiratud joogialad ... kuulge, isegi soomlased lõpetasid mu meelest selle jama ära nüüd.

Risto: „Õllesummer on üks teine sündmus! Laulupidu pole joomapidu ja neid viimaseid korraldatakse iga nurga peal... Perekond läheb laulupeole ja siis issi teeb paar õlut enne lavale minekut. Lastele hea eeskuju.”

Nuti- ja toiduvaba



Mart: „Olen samuti paljudel laulupidudel laulnud ja ka vaatajana-kuulajana külastanud. Mulle on jäänud silma hoopis teine probleem. Tohutud järjekorrad tualettide juures ja puudetagused pissijad. Kui juba alustada suurte muudatustega, siis keelaks kogu toitlustuse ära. Siis ei teki ka tungivat vajadust tualeti järele. No kas tõesti ei saa siis need mõned tunnid limpsi ja sašlõkita olla?!”

Valdur: „Pole ma kunagi näinud laulupeol häirivalt purjus inimesi ja pole ka ise seal platsil kunagi vinti joonud. On vaid 1 hea argument, miks piirata õlu müüki - see on tualettide nappus.”

Indrek: „Pooldan alko- ja nutivaba pidusid. Rohkem suhtlust, kaines olekus, rohkem muljeid ja elamusi, mida väärtustada ja mäletada. Alko ja nuti sellele kindlasti kaasa ei aita.”

Liis: „Või siis on põhjus selles, et suvise peo repertuaari on lihtsalt mõistlik täitsa kaine peaga laulda, et mahuka teksti- ja tempomuutused ja modulatsioonid ikka õigesti ette kanda suudaks. Minu meelest püütakse laulupidudest üha enam liiga tõsist kõrgkultuurilist kontserti vormida ja mina isiklikult ei pea seda õigeks. Rõõm kaob ära (alkohol ei puutu siinkohal üldse asjasse), alustuseks lauljatel ja lõpuks ka kuulajatel...”

Joonas: „Kui õllemüük karsklasi nii hirmsasti häirib, siis võiks ju sellise silmakirjalikkusega lõpuni minna ning veganitele mõeldes ka lihatoitude müügi laulupeol keelata. Ja, kui hästi otsida, ehk leiaks seal veel midagi keelamiseks sobivat. Tammepärjad näiteks?”