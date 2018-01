Läinud aasta ilm tegi inimesed närvlikuks

“Mis pisut?! Ilma polnud ju ollagi!” Sellised olid tavalised reageeringud ilmateenistuse aasta kokkuvõttele. Järjekordne näide, et rahva soovunelmaks on kena suvi: tühja sest talvest, sest sügisest – peaasi et suvi oleks soe!

Seda aga õieti polnudki, ka muu aeg on olnud külm ja kõle… Oli see siis tõesti nii?

“Sajab! Lõpmata sajab… Ilm on arust ära. /…/ Ja looduse tujud hakkavad inimestesse. Nad saavad närvlikuks, näevad igal pool ainult vaenlasi, hävitajaid.” Nii kirjutas 102 aastat tagasi Tammsaare.

Võrdleme õige sajanditagust suve äsja lõppenud aasta omaga: Tartu ilmajaama andmeil sadas 1915. aasta kolmel suvekuul 231 mm vihma, 2017. aastal Tõraveres aga 234 mm! Hämmastav.