Kui kahel varasemal aastal võeti Eestis uute põllumajandustraktorina arvele kõige rohkem New Hollandi masinaid, siis mullu osutus põllumeeste seas populaarseimaks John Deere´i traktorimark.

Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et kui viimased kolm aastat on uute traktorite müük Eestis pidevalt langenud. Kui üldse registreeriti esmaselt maanteeameti registris 2016. aastal 721 põllumajandustraktorit, siis uusi oli nende seas 617.

Ei saa just öelda, et 2015. aasta esinumber New Holland oleks oma mulluses müügis kaotanud – tõsi, 14 traktorit vähem siiski kaubaks läks, küll aga väärib märkimist John Deere´i traktorite müüginumbri kasvamine 22 masina võrra.

Eelistused on jäänud endiseks

Kõige rohkem n-ö tõsiste tööloomade seas eelistasid Eesti põllumehed John Deere´i 188 kilovati suuruse võimsusega marki 6215R, neid kanti registrisse 16 tükki. Teisena registreeriti samuti 16 tükki 31 hobujõulist TYM-traktori mudelit T433 ja kolmanda positsiooni pälvis mudelite seas Valtra kaubamärki kandev väiketraktor A93, mil 36 hobujõudu.

Erinevate traktorimarkide diilerite hinnangul on põllutraktorite müük viimase paari-kolme aastaga just Eesti põllumajanduse spetsiifikat ja suundumusi arvestades optimaalseks muutunud. Ja üldjoontes nii, nagu üle-eelmisel aastal prognoositi, nii ka 2016 möödus. Uute traktorite müüginumbrit just 600–700 ühiku vahemikus aastas peetakse laias laastus kõiki rahuldavaks normaalseks tulemuseks, eriti arvestades seda, et vähemalt kolmandik kui mitte rohkem neist on võimsusklassis alla 70 hobujõu. Mis tähendab seda, et säärane väike traktor soetatakse tallu n-ö abitööjõuks. Suuremad isendid on eeldatavalt lihtsalt juba olemas.

Üldiselt läinud aasta müügi seisu vaadates näib, et talunike ja agrofirmade huvi väiketraktorite vastu jätkub. Lisandunud on ka uusi marke, aga müügitabeli tipuosas on viimased aastad figureerinud seesama Lõuna-Korea TYM, mida Eestis müüb OÜ Flint Kaubandus. Tunamullu oldi müügis lausa teisel kohal, tänavu on TYM üldises arvestuses neljas.

Väiketraktor sobib ka agrofirmale

Kusjuures TYM pole populaarne ainult aiandusfirmade või hobitalunike seas, seda kasutatakse näiteks ka päris mitmes 700–800 pealises piimafarmis, sest silopalli suudab see masin tõsta ja teise kohta transportida küll, samuti loomade allapanu kühveldada ja muidki abitöid teha. Loomulikult mängib ostueelistust tehes oma rolli ka TYM-i soodne hind – konkreetse T433 lihtsama variandi saab kätte natuke rohkem kui 20 000 euro eest. Analoogsete Lääne traktoritega võrreldes tuleb TYM seega vaata et kolmandiku võrra odavamalt kätte.

Et ostuhuvi väiketraktorite vastu on suur ja kahanemise märke ei ilmuta, on ka teised, varem põhiliselt siiski keskmise võimsusklassi masinatele keskendunud tootjad toonud turule madala võimsusklassi traktoreid. Nii jõudis ka Valtra eelmisel aastal sellisega enimmüüdud mudelite arvestuses lausa kolmandale kohale.

Tänaseks rohkem kui aastapäevad kuulub John Deere´i müügi eest hoolitsemine Eestis Baltic Agro Machineryle, mis eelmise aasta müüduima traktorimargi esindusõiguse 2015. aastal Stokker Agrilt üle võttis. Mullune müügihitt oli 188 kilovatise võimsusega JD 6215R, mis kuulub väiketraktorite kõrval just teise nõutuimasse traktorisegmenti. Tegemist on universaalse keskmise võimsusklassi traktoriga, millega saab teha kõiki maamajanduses vajalikke töid.

See näitab, et viimaste aastate trendid traktoriturul jätkuvad – põllumeestes mitmetel põhjustel tekkinud ebakindluse tõttu tuleviku ees püütakse odavamalt läbi ajada ning soetatakse kas päris väikesi või keskmise, 130–200 hj võimsusega traktoreid, uued suured künnitraktorid aga jäetakse enamaltjaolt ostmata.

Uus diiler tõi parema müügi

Ettevõtte tegevjuht Eiko Nõgols iseloomustab viimast aastat selliselt, et see kujunes põllumajanduses küll raskeks, aga kogu traktoriturg ikkagi kasvas ning samuti kasvas John Deere traktorite müük.

Nõgolsi sõnul on põllumeeste valikukriteeriumideks uue traktori ostmisel korraliku hooldussüsteemi olemasolu, traktori tehnilised parameetrid peavad vastama tema konkreetsete vajadustega, vana traktori tagasiostuväärtus liisingperioodi lõppedes, liisingintress ja muud finantseerimistingimused. Muidugi on ka oluline emotsioon, Autotrack ja muud kasutajale olulised lisad, märgib Nõgols.

Järjest tõusvat huvi väiketraktorite vastu selgitab Eiko Nõgols niimoodi: „Väiksemad traktorid on sobilikud erinevatele kommunaalettevõtetele. Samuti on tekkinud piisavalt maakodusid ja suvilaid, kus pidevalt on tarvis teha erinevaid traktoritöid. Nendele traktoritele on ka võimalik paigaldada suurt hulka lisavarustust.“

John Deere võlub universaalsusega

Iseloomustades mullu kõige enam ostetud traktorit John Deere 6215R kinnitab Nõgols, et see mudel on hinnatud universaalsuse ja laia valikvarustuse poolest.

„See on traktor, mis väiksemal põllumehel on nn suure traktori rollis, tehes peamiselt raskemaid mullaharimistöid,“ kirjeldab ta. „Suurtootmises, kus see masin on pigem keskmise klassi masina eest, rakendatakse seda tihtipeale erinevate haagiste vedamiseks ja niitmistöödeks. Oma universaalsuse poolest sobib masin laiale kliendigrupile.“

Universaalseks teeb masina Nõgolsi sõnul Direct Drive käigukast, mille puhul on tegemist topelt siduri tehnoloogial baseeruva mehhaanilise käigukastiga. Tänu mehhaanilisele ülekandele on võimsuskaod minimaalsed ning traktori ratastele jõuab 92% mootori võimsusest. Nii on John Deere 2016. aasta tooteesitlustelt saanud palju positiivset tagasisidet just mudeli 6215R veojõu ja veoomaduste koha pealt. „Põllumehed on üllatunud, et antud masin saab isegi lihtsamini hakkama oludes, kus võimsam John Deere konkurent hätta jääb,“ lisab Nõgols.

Direct Drive käigukasti kasutusmugavus on võrreldav astmevaba käigukasti omaga, seda on lihtne juhtida. Seetõttu on antud masin hinnatud ka erinevatel transporttöödel.

John Deere 6R-seeria traktorite juures on hinnatud ka integreeritud käed vaba roolimissüsteem AutoTrac. „Selline süsteem on turul olnud juba aastakümneid ning põllumehed on selle hästi omaks võtnud,“ selgitab Eiko Nõgos. „Kliendid hindavad AutoTrac-i juures eelkõige töökindlust ja kasutusmugavust. Lisaks on John Deere käed vaba roolisüsteemi SF1 (+/-15cm) signaal ilma litsentsitasuta.“

NUMBER: 721

põllumajandustraktorit kanti 2016. aastal maanteeameti registrisse, neist 617 olid uued. Kõige suurema languse võrreldes 2015. aastaga tegi läbi samuti diilerit vahetanud Massey Ferguson, mille müük kukkus üle 50% võrra – mullu registreeriti vaid 13 seda marki traktorit tunamulluse 30 võrreldes.