LÄKS LAHTI: 280 talu kõikjal üle Eesti ootab huvilisi

Pühapäeval kell 10–17 on avatud rekordiliselt 280 talupidamist ja põllumajandustootjat. Avatud talude päev kuulutatakse avatuks kell 10 Kaspri talus Tartumaal.

„Selleks, et maaelu säiliks ja rohkem inimesi tee maaeluni leiaks, on vaja sädeinimesi, kes on valmis oma kodud inimestele avama, milleks avatud talude päev annab suurepärase võimaluse,” ütles Maaeluminister Tarmo Tamm.

„Eesti inimesed hindavad aina enam kohalikku päritolu toitu. Avatud talude päeval saab näha, kust toit tuleb ja kes seda kasvatab, millega tõuseb meie inimeste teadlikkus ja lugupidamine kodumaise toodangu suhtes veelgi.”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo kutsub tänasel avatud talude päeval põllumeestelt küsimusi küsima.

„Eesti inimeste kokkupuude põllumajandusega on jäänud aasta-aastalt üha napimaks. Eesti põllumees on alati hoidnud külalistele südame avatud ja on igal ajal valmis selgitama, kuidas kasvatatakse vilja ja karja ning miks tuleb põldudel tõrjuda kahjureid või taimehaigusi.”

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu ja põllumajandustootmist ning taludesse tehti ligikaudu 45 000 külastust. 2016. aastal osales 234 talu ja tehti ligikaudu 85 000 külastust.

Külastajad saavad näha nii suuri farme kui ka väiksemaid talusid, kaasaegset põllumajandustehnikat ja väiketööstusi, erinevaid loomi ja taimi. Kohapeal saab maitsta ehedat talutoitu ja osta kaasa kohalikke tooteid.

Talusid aitavad leida kaks eestimaist nutirakendust LiveTeam ja Navicup, paberkaardid leiab Olerexi ja Alexela suurematest tanklapoodidest ning Rimi „Talu toidab” lettidest.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Maamajanduse Infokeskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti Külaliikumine Kodukant.

Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Vaata lähemalt avatudtalud.ee lehelt.