Eestis pakutavatest piimatoodetest on 10% laktoosivabad, näiteks Farmi piimatööstuse jogurtid on valmistatud õunte, pirnide, maasikate ja murakatega.

Farmi piimatööstuses on välja töötatud erinevad laktoosivabade toodete retseptid, jogurtid on müügil nii paarisajagrammistes topsides kui ka 1 kg pakendites.

Näiteks Farmi maasika laktoosivaba jogurtit saab osta ka 250-g plastpudelis. Valida on jogurteid erinevate marjade- puuviljadega, aga näiteks ka rukkikamaga.

„Meie tegelikud müügid näitavad, et näiteks jogurtite tootegrupis on täna kõikidest pakutavatest ca 10% laktoosivabad, kuid mahulisest müügist moodustavad need vaid vähem kui 6%, ehk siis tegemist on nišitootega,“ teatas Maalehe veebile AS Farmi Piimatööstuse turundusjuht Ruta Kallaspoolik. Ta lisas, et kuna kodumaised tarbijad eriti ei hooli laktoosivabadest toodetest, eksporditakse need peamiselt Soome.

Kallaspoolik kritiseeris, et veebiuudis pealkirjaga „Iga neljas inimene ei tohi tavalist piima juua“ on intrigeeriv. „Meie andmetel pole Eestis läbi viidud mitte ühtegi teaduslikku ja objektiivset uuringut, mis poleks konkreetsete tootjate poolt tellitud ning ei põhineks inimeste hinnangutel vaid tervisenäitajatel,“ teatas Farmi Piimatööstuse turundusjuht.

Kallaspoolik tõi esile, et Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja viimatise uuringu põhjal vaid 12% eesti tarbijatest sooviks osta laktoosivabu tooteid ja pea pooled nendest mitte tervislikel põhjustel, vaid uskudes, et „laktoos on kahjulik“.

Et Eestis esineb laktoositalumatust umbes 20-30% elanikkonnast, antakse ka näiteks teada Ida-Tallinna Keskhaigla patsiendi infovoldikust.