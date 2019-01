Mooste mõisas Sireli Talu Villakoda pidava Nils-Naatan Kaivo sõnul on just läkiläkidest saanud nende menukaim müügiartikkel, mida ostetakse poole enam kui sooje susse. Kaivo on teinud huvitava tähelepaneku: mida ülalpool riietuseset kantakse, seda kallimat hinda ollakse nõus selle eest maksma.