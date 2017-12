Lameda Maa kuulutajate haamerdav luule kandus üle planeedi kevadtuulena. Jah, olen õnnelik – see andis inimesele põhjust mõtelda poliitikavälistest asjadest.

Pole ju kahtlust, et Maa on vahel tõepoolest lame, nõme, üksluine ja primitiivne. Oleks parem, kui Maa oleks lame tõeliselt, mitte ainult luulelises mõttes. Siis saaksid need, kes peavad Maad sfääriks, elada ühel, ja need, kes lamedaks, teisel pool.

Kuid ettevaatust: matemaatika tunneb lamedaid pindu, mis on vaid ühepoolsed.