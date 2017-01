Tänasest võib minna jalgsi Lämmijärve, Pihkva, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järve jääle. Peipsi jääkate on veel ohtlikult nõrk, mistõttu sellele minek on keelatud.

Kalastushuvilistel tuleb hoiduda jõgede ja ojade suudmetele liiga lähedale minemast, sest jää neis kohtades on liikuva vee tõttu ohtlikult nõrk. Peipsi järvejää inimest kindlapeale veel ei kanna, sõidukitest rääkimata ning seepärast on Peipsile minek ka keelatud.

Lõuna prefektuuri piirivalvekapten Mati Mikson viitas nädalavahetusel ees ootavale pakasele ning soovitas järvejääle minejatel end ennekõike soojalt riidesse panna. „Järvele minnes võtke kaasa ka laetud mobiiltelefon, et ohu korral oleks võimalik hädaabinumbril helistada ja meid appi kutsuda. Kindlasti ei tohiks järvejääl olles viimse piirini vastu panna külmale. Kui väljas on käre pakane, tuleks viivitamatult liikuda tagasi kaldasse, et iseenda tervist asjata ohtu ei seataks,“ soovitas Mikson.

Piirivalvurid tuletavad meelde, et järvejääle minek ja tagasitulek tuleb registreerida lähimas kordonis, kuna selliselt on võimalik ennetada õnnetusjuhtumeid ja säästa inimelusid. Värskeimat infot jääolude kohta saab politsei kodulehelt, lähimast kordonist või PPA kliendiinfo telefonilt 612 3000. Jääolude kohta saab